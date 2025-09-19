  1. Realting.com
Prestige Real Estate

Polonia, Varsovia
Agencia inmobiliaria
4 años 10 meses
Sobre la agencia
El Prestige Real Estate Varsovia es una empresa con experiencia, fiabilidad y confianza que se ocupa de las propiedades de alquiler a largo plazo. Nos enorgullecemos de dar servicio profesional a todos nuestros clientes y nuestros agentes inmobiliarios están entrenados para ayudarle a alcanzar sus metas. Ayudamos a nuestros clientes a seleccionar las propiedades adecuadas, negociar precios, realizar búsquedas de registro de tierras e hipotecas y preparar acuerdos legales. Nuestros agentes tienen un excelente historial en la prestación de servicios a embajadas extranjeras, empresas internacionales, instituciones gubernamentales y empresas internacionales de reubicación. Encontrarás en nuestras listas cientos de casas y apartamentos de muy alto nivel situados en las mejores ubicaciones de Varsovia. Tenemos el conocimiento y el éxito demostrado para ayudar a resolver sus necesidades de vivienda, así que comience su viaje a una experiencia inmobiliaria exitosa contactando con nuestra oficina en Varsovia
Nuestros agentes en Polonia
Dominik Bartczak
Dominik Bartczak
66 propiedad
Agencias cercanas
Fox Promotion S.C
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Propiedades residenciales 109 Bienes raíces comerciales 1 Alquiler a largo plazo 429
Fundada en 2015, nuestra compañía se especializa en inversiones inmobiliarias en Polonia. Nuestra oficina está en el centro de Varsovia, y operamos en las principales ciudades polacas. Nuestra dirección es ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659, Varsovia.
Idiomas hablados
English, Polski, Français
Etalon Estate Group
Polonia, Poznan
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Nuevos edificios 17 Propiedades residenciales 2330 Bienes raíces comerciales 78 Alquiler a largo plazo 400 Parcelas 228
Agencia inmobiliaria internacional en Poznan, Polonia. Brindamos servicios para la compra de bienes inmuebles en Polonia y otros países. Mercado inmobiliario primario y secundario. El nivel de profesionalismo y experiencia de nuestros expertos nos permite atender a todos los segmentos del me…
Varem Estate Sp. z o.o.
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 10
Tenemos la misión de hacer que comprar y vender casas sea rápido, simple y seguro. Ofrecemos ofertas de compra instantánea, servicios de corretaje y apartamentos urbanos listos para mudarse. Nuestro equipo de expertos, respaldado con tecnología de IA, garantiza la eficiencia y la tranquilida…
Crowd Real Estate
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 2
Las raíces del equipo detrás de la plataforma Crowd Real Estate están conectadas con la firma de abogados Sadkowski i Wspólnicy y se remontan a 2004. Gracias a la práctica y experiencia adquirida en la recaudación de fondos para inversores y desarrolladores, vimos la necesidad de crear una n…
TAIRAGROUP SP z O.O.
Polonia, Cracovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Bienes raíces comerciales 4
TAIRAGROUP es una compañía polono-ucraniana cuya oficina central se encuentra en Cracovia (Polonia).
