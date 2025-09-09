  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Wohnquartier Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$211,250
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28827
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmenta resort-a. Stan je potpuno namjesten u modernom i savremenom stilu, nikada ranije korišćen. Dnevna zona i soba imaju veliku zajednicku terasu i pogled na more.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,056
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528
Wohnviertel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$554,531
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,115
Sie sehen gerade
Wohnquartier Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$211,250
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$126,750
Na svega tri minuta hoda od mora, prodaje se jedini preostao stan u novoizgrađenom kompleksu u Krašićima. Stan je po strukturi jednosoban i ima 51m2. Posjeduje parking mjesto i dodatnu baštu od 20m2. Odlikuje ga otvroen pogled prema moru, sjeverne orjentacije. Objekat će useljiv za manje od …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prizemlju privatne kuce, u Zagoricu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - u blizini svih sadrzaja neophodnih z…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen