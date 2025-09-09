  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

Wohnquartier Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

von
$554,531
;
7
ID: 28442
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Porodična Kuća u Tivtu – Naselje Dumidran Kompletno renovirana prizemna kuća sa četiri spavaće sobe i dva kupatila. Uz garažu za jedno vozilo i dodatni privatni parking u dvorištu, ova nekretnina nudi praktičnost i udobnost. Izuzetna lokacija – svega 15 minuta hoda do centra Tivta, a samo 2 minuta vožnje do aerodroma. Osnovne informacije: Površina kuće: 118 m² Garaža: 24 m² Površina placa: 425 m² Broj spavaćih soba: 4 Broj kupatila: 2 Parking: Garaža + spoljašnji privatni parking Parcela ima koeficijent izgrađenosti 1.00 i koeficijent zauzetosti 0.40. Legalizovana nekretnina sa mogućnošću nadogradnje do ukupno 425 m² (spratnost P+2+Pk), što predstavlja odličnu priliku za dalju investiciju ili proširenje. Idealna za cjelogodišnje stanovanje ili kao sekundarni dom nadomak mora.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

