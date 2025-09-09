  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin

Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28826
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe postavljeni na prilaznim stazama i platou. Sanitarije koje su korišćenje su Villeroy i Boch Hansgrohe. … PREDVIĐENA IZGRADNJA NEKOLIKO LUKSUZNIH STANOVA U NASELJU BREZA HOTELI OD KOJI JE JEDAN VEĆ U IZGRADNJI (HOTEL BREZA). TAKOĐE, PLANOM PREDVIĐENA IZGRADNJA GONDOLE KOJA ĆE POVEZITE KOLAŠIN SA SKI CENTROM. POČETNA STANICA JE PLANIRAN DESNO U NASELJU NEDALEKO OD NAŠEG KOMPLEKSA. TREBA NAGLASITI DA SE KOLAŠIN SMATRA ZA NAJBRŽE RASTEĆI SKI CENTAR U REGION. OTVARANJE DIONICA AUTOPUTA KOJA ĆE GA POVEZATI NA PORED TOGA IDE PODGORICOM. OSIM NOVIH ŽIČARA KOJE JE OTVORENO ZA POSLEDNJIH PAR GODINA, OČEKUJE SE DA BUDE ZA SLEDEĆE SEZONE PRIPREMITE I SKIJAŠKE STAZE ZA SNAGE IZGRADNJA BOB STAZE KOJA ĆE ZNAČAJNO POBOLJŠATI NIVO SKIJSKOG PODRUČJA PODIĆI. BLIZINA BIOGRADSKOG JEZERA SA NAJSTARIJOM KIŠNOM ŠUMOM U EVROPA, TAROM RAFTING, PLANINARSTVO, JAHANJE, VOŽNJA BICIKLIMA U PITOTE PROSTORE BJELAŠKIH PLANINA I DR MOGUĆNOST RAZVOJA TURIZMA VAN ZIMSKE SEZONE.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$154,917
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$763
Wohnviertel Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,934
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$7,042
Wohnviertel Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Wohnviertel Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$7,042
Na prodaju dvosoban stan u Pržnu. 🌊 Stan je po strukturi dvosoban i ima 67m2  i 60m2. Nalazi se na trećem spratu, a u cijenu je uključeno i pripadajuće parking mjesto. Udaljenost od plaže na manje od 2 minuta hoda
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Stylishly decorated and fully furnished. It is located on the third floor of the building, facing the courtyard. It has two bathrooms, while there is also the possibility of buying a garage space
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Wohnviertel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$70,417
Luxuriously furnished studio available for sale. The studio apartment is 25 m2. It is located on the first floor in Veliše Mugoše Street at the foot of the Gorica hill, just a few minutes from the city center
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen