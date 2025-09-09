  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

von
$469
;
8
ID: 28550
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion".   Pogodan je kako za stanovanje, tako i za poslovne prostorije ili kancelarije.   Ispred zgrade je dostupno i privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!     

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
{{ mortgageAmount }} USD
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
{{ paymentPerMonth }} USD
von
$469
