  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Gantout
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gantout, Vereinigte Arabische Emirate

3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 636 m²
Etagenzahl 2
Y Views at Bayn: Küstenvillen der nächsten Generation in Ghantout!Y Views at Bayn ist ein In…
$6,00M
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
Y Views at Bayn: Küstenvillen der nächsten Generation in Ghantout!Y Views at Bayn ist ein In…
$2,91M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 856 m²
Etagenzahl 2
Y Views at Bayn: Küstenvillen der nächsten Generation in Ghantout!Y Views at Bayn ist ein In…
$6,88M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Gantout, Vereinigte Arabische Emirate

