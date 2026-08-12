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Villen mit Schwimmbad in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
83
Abu Dhabi
105
Umm al-Qaiwain
12
Abu Dhabi
127
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15 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 504 m²
Hot Deal!! Neuer Start Villa mit 2 Schlafzimmern in der Nasma Residence ohne Servicegebühr f…
$285,940
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 915 m²
Elan bietet den perfekten Lebensstil für die moderne Familie. Mit hochwertigen Maisonette-St…
$814,247
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 8 000 m²
Etagenzahl 2
5 Bett Renovierte unabhängige Villa mit privatem Pool und Garten in umm suqeim 1. Sehr schön…
$3,81M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 760 m²
Top Investitionsmöglichkeit auf dem Dubai-Markt! - Null Provision verfügbar: 3 & 4 Schlafzim…
$816,698
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 705 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche Stadthaus mit 4 Schlafzimmer in Jumeirah anbieten zu kön…
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 3 237 m²
The best Quality Developer - Sobha. Top Appliances. Quiet Community. Luxurious Finishings. T…
$1,43M
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Villa 6 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 700 m²
Wir sind stolz darauf, den Verkauf von 3 bed     Stadthaus in Sur La Mer. Haben Sie jemals d…
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 5 150 m²
Unabhängige Villa mit 5 SchlafzimmernBUA: 4415 - 5150 m² Startpreis AED 3,5 MHarmony ist ein…
$966,476
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 6 600 m²
Jetzt garantiert, ist die beste Zeit für Sie, um in den Dubai Market zu investieren.Rufen Si…
$3,13M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 9 567 m²
EIGENSCHAFTEN VON VILLA -A PALM JUMERIAH FROND (I) Das Hotel liegt in idealer Lage in Palm J…
$7,04M
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Villa 5 zimmer in Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 10 000 m²
Best Villa offer!! Spacious Villa in Sharjah, 10% down payment without Agent fee or service …
$762,502
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 180 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche brandneue Stadthaus in Meydan anbieten zu können. Eine a…
$789,738
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 799 m²
Etagenzahl 2
ERSTAUNLICHE VILLA SEA ANSICHT L BESTER PREIS l KEINE KOMMISSION !!Wir freuen uns, ein fanta…
$680,536
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 3 339 m²
Stockwerk 2/2
AL WAYEF REAL ESTATE - DAMAC Hills - The Brookfield 2-Typ: THD-5 (Fünf) Schlafzimmer + Zimme…
$694,424
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