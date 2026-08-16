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Villen in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
14
Al Hamriyah
3
Al Batayih
4
22 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 612 m²
Waterfron Villas mit privatem Strand, zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan…
$1,15M
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Villa in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Einzigartige natürliche Komplex Hayyan! Tolle Option zum Leben! Interessante Raten!Abschluss…
$547,671
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Waterfron Villas mit Strandzugang und zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan
$685,000
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Villa 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen Madain Square im Herzen von Sharjah! Das Highlight des Projekts ist die Lands…
$661,500
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Dubai, Vereinigte Arabische EmirateWillkommen bei DG Villas (D-Villas) – eine exklusive Koll…
$1,71M
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 252 m²
Einzigartige natürliche Komplex Hayyan! Tolle Option zum Leben! Interessante Raten!Abschluss…
$657,260
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Villa 6 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen Madain Square im Herzen von Sharjah! Das Highlight des Projekts ist die Lands…
$796,500
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Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 666 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla im neuen Al Thuraya Island Projekt in Sharjah! Perfekt für Wohnen und Investition…
$2,06M
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Masaar 3 ist eine Waldoase mit intelligenten Häusern, Natur und Investitionsreiz.Das Masaar …
$759,717
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Villa 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 504 m²
Hot Deal!! Neuer Start Villa mit 2 Schlafzimmern in der Nasma Residence ohne Servicegebühr f…
$285,940
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
Set within a vast green landscape, these luxurious villas offer a perfect harmony of city pr…
$826,173
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Villa 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 639 m²
Al wasayef Real State, bitte bieten Sie das einzigartige moderne Stadthaus in Sharjah an, da…
$348,274
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Villa 5 zimmer in Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 10 000 m²
GREAT OFFER!! This excellent designed residential community is the first of its kind with a …
$762,505
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Villa 5 zimmer in Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 10 000 m²
Best Villa offer!! Spacious Villa in Sharjah, 10% down payment without Agent fee or service …
$762,502
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Villa 2 zimmer in Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 747 m²
Own 2bedroom spacious Villa for 999,999 AED only.!! These magnificent villas are situated …
$272,320
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Villa 2 zimmer in Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Qatah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 747 m²
Dieses ausgezeichnete, geräumige Design ist das erste seiner Art in einer Wohngemeinschaft m…
$272,323
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Villa 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Located in one of Sharjah’s most innovative residential projects, these eco-conscious villas…
$1,76M
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Villa 6 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 659 m²
Etagenzahl 2
Jubail Island liegt etwas außerhalb von Abu Dhabi zwischen Yas Island und Saadiyat Island un…
$2,80M
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Villa in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 3
Situated just minutes from Sharjah’s city center, these luxury villas are part of an expansi…
$2,51M
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Villa 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
These luxury villas are nestled in an expansive residential project just minutes away from t…
$596,361
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Villa 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 229 m²
Ziehen Sie jetzt in Ihrer Gemeinde in einer erstaunlichen Gemeinde in Ihr Stadthaus !!!3 BR …
$476,566
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Immobilienangaben in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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