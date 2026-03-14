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Villen in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate

3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 666 m²
Etagenzahl 3
Luxury villa in the new Al Thuraya Island project in Sharjah! Perfect for living and investm…
$2,06M
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Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 612 m²
Waterfron Villas mit privatem Strand, zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan…
$1,15M
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Villa in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Waterfron Villas mit Strandzugang und zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan
$685,000
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