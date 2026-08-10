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Villen in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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127 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 616 m²
Etagenzahl 2
Villa im luxuriösen Wohnkomplex Naseem Al Jurf, zwischen Abu Dhabi und Dubai gelegen! Grüne …
$1,70M
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Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 856 m²
Etagenzahl 2
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$6,88M
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Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 636 m²
Etagenzahl 2
Y Views at Bayn: Küstenvillen der nächsten Generation in Ghantout!Y Views at Bayn ist ein In…
$6,00M
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Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$2,20M
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Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
Häuser zum Verkauf in Abu Dhabi mit großzügigen Grundrissen und Grünflächen Dieses Projekt i…
$2,42M
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Villa 4 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$1,84M
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Villa 5 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in AlJurf Gardens – Kayan 2! Erster Standort an der Sahel Al Emarat Küste! A…
$1,55M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Etagenzahl 2
Fay Valley ist eine Sammlung von Villen und Stadthäusern in der umweltfreundlichen Gegend vo…
$1,20M
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Villa 7 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 495 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$3,07M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
$1,21M
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Villa 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 378 m²
Etagenzahl 5
Reportagedorf Abu Dhabi ist eine Premium-Stadthausgemeinschaft in Khalifa City.Reportagedorf…
$1,19M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 593 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$3,65M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 494 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$3,04M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$2,10M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 414 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$3,00M
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Villa 5 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 305 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$2,16M
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Villa 6 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 616 m²
Etagenzahl 3
Elegante Villa in der luxuriösen Gemeinschaft Kayan Phase 2! Eine ausgezeichnete Option für …
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Villa 5 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
Y Views at Bayn: Küstenvillen der nächsten Generation in Ghantout!Y Views at Bayn ist ein In…
$2,91M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Manchester City Residence: Lifestyle-Eigenschaft im Herzen von Yas Island, Abu Dhabi!Manches…
$1,61M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 401 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$2,48M
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Villa 6 zimmer in Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
Ultra-luxuriöse Villen der Marke Manchester City am Wasser & erstklassiges sportliches Leben…
$2,55M
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Villa 5 zimmer in Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
Hudayriyat Golf Estates: eine Premium-Community auf Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estate…
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Villa 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 422 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$1,63M
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Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Fläche 389 m²
Fay Al Reeman II ist die zweite Phase des Fay Al Reeman Projekts von Aldar Properties in der…
$1,05M
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Villa 5 zimmer in Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Ultra-luxuriöse Villen der Marke Manchester City am Wasser & erstklassiges sportliches Leben…
$1,90M
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Villa 7 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 512 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
$2,14M
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Villa 5 zimmer in Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 547 m²
Etagenzahl 2
Hudayriyat Golf Estates: eine Premium-Community auf Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estate…
$2,76M
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Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Fläche 332 m²
Ein neues Projekt von Baraka auf Yas Island, Abu Dhabi. Dieses Projekt wird einen beispiello…
$1,61M
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Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Fläche 501 m²
Stockwerk 1
Fay Al Reeman II ist die zweite Phase des Fay Al Reeman Projekts von Aldar Properties in der…
$1,51M
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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