Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate

2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in AlJurf Gardens – Kayan 2! Erster Standort an der Sahel Al Emarat Küste! A…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 616 m²
Etagenzahl 3
Elegante Villa in der luxuriösen Gemeinschaft Kayan Phase 2! Eine ausgezeichnete Option für …
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen