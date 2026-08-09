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Villen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 2
Fleurs De Jardin, MBR City ist eine Gated-Sammlung von Villen und Villen in Meydan D11 mit a…
$7,08M
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Villa 10 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 10 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 815 m²
Etagenzahl 3
Nachhaltige freistehende Villen mit umfangreichen Lifestyle-Annehmlichkeiten in Dubailand Di…
$4,90M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
SINIYA ISLAND by Sobha ist ein einzigartiges Wohnprojekt am Wasser, gelegen vor der Küste vo…
$3,15M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$3,84M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Taormina Dorfgemeinschaft im Herzen von Dubai Land! Eine ausgezeichnete Option zum…
$895,522
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 524 m²
Etagenzahl 3
Avelia von Emaar - Familienvillen im grünen Herzen von The Valley.Avelia ist eine Wohnanlage…
$2,44M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 381 m²
Etagenzahl 2
Villa in der Premium-Elwood-Community in The Valley Nachbarschaft! Für Familienleben und Inv…
$1,98M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Stunning Villa | Corner | Riesige Terrasse und großer Keller | Zur Miete - Investitionsangeb…
$571,815
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 525 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen und Stadthäuser im neuen Nad Al Sheba Gardens Projekt in Nad Al Sheba Gardens! E…
$3,78M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 1 804 m²
Gelegen im Herzen von Dubai. 25 Minuten vom Dubai Flughafen und der Dubai Mall entfernt, bie…
$13,73M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in vorteilhafter Lage in Dubai South Diese Wohnanlage befindet sich im sich schn…
$2,14M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen und Stadthäuser im neuen Nad Al Sheba Gardens Projekt in Nad Al Sheba Gardens! E…
$3,10M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 591 m²
Etagenzahl 3
Cedarwood Estates South ist eine Sammlung von Premium-Golfvillen in der Nähe von Jumeirah Go…
$3,64M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Fläche 617 m²
Apartment area 617 sq. m. Balcony area 124 sq. m. Roof area 652 sq. m.   About the Gran…
$2,73M
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Аталанта
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ashwood Estates 2 von WaslAshwood Estates ist eine Architektur mit sauberen Linien und natür…
$3,21M
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ISIA
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern + Zimmer | EckvillaFertighaus in ruhiger Lage - Damac Hi…
$490,130
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in vorteilhafter Lage in Dubai South Diese Wohnanlage befindet sich im sich schn…
$1,65M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 252 m²
Etagenzahl 2
Häuser mit modernem Design und großzügigen Grundrissen in Dubailand Diese Häuser befinden si…
$1,14M
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Villa 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 552 m²
Stockwerk 1/3
Häuser mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern mit Zahlungsplan nach der Übergabe in Dubai Meydan Das n…
$3,79M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
$876,712
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 76
Apartments im neuen Komplex MADA’IN Tower im renommierten Dubai Marina Bereich! Ferienwohnun…
$2,93M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 3
Avelia von Emaar - Familienvillen im grünen Herzen von The Valley.Avelia ist eine Wohnanlage…
$1,97M
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Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Etagenzahl 3
Tilal von Binghatti: eine gepflegte Villa-Community in Dubai!Tilal von Binghatti ist ein neu…
$1,88M
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Villa 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 623 m²
Stockwerk 1/3
Luxusvillen im Zentrum der Stadt in Dubai Sobha Hartland II Die Villen befinden sich im Sobh…
$16,79M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
Villen, die einen Lebensstil und Investitionsmöglichkeiten in einer herrlichen Gemeinde in D…
$1,60M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada ist eine Premium-Privatvilla in Dubai South!Raiha Stand Alo…
$1,25M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 465 m²
Etagenzahl 2
Villa in der Premium-Elwood-Community in The Valley Nachbarschaft! Für Familienleben und Inv…
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 490 m²
Etagenzahl 3
Investitionsfreundliche Luxusvillen mit exklusiven Annehmlichkeiten in Dubailand Diese Ville…
$2,56M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Villa Karl Lagerfeld  -  view of the crystal lagoon Introducing a unique architectural maste…
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