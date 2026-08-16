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Villen in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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10 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 408 m²
Etagenzahl 2
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$16,88M
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Villa in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Fläche 798 m²
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Villa 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
Nasim Al Bahr Residences ist ein Wohnkomplex an der Küste auf der Insel Al Marjan mit Wohnun…
$5,21M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Fläche 455 m²
Etagenzahl 2
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Villa in Dhaya, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dhaya, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Fläche 334 m²
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Villa in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Preis beginnt bei AED 1,752,911 | ab 179 qmMarbella Villas II – Waterfront Philosophie auf H…
$477,307
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Villa 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Nasim Al Bahr Residences ist ein Wohnkomplex an der Küste auf der Insel Al Marjan mit Wohnun…
$6,04M
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Villa 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 550 m²
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$489,910
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Villa 5 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 344 m²
Etagenzahl 2
$2,14M
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Villa 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 513 m²
Etagenzahl 2
$4,11M
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Immobilienangaben in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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