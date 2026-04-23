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Villen in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate

3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 604 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
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Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 325 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$2,04M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 418 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$2,72M
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AdriastarAdriastar
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Immobilienangaben in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate

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