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Villen in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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12 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 673 m²
Etagenzahl 3
Villa im exklusiven Siniya Island-Projekt! Atemberaubende Aussicht auf den Arabischen Golf! …
$4,64M
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Villa 6 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 909 m²
Etagenzahl 3
Villa im exklusiven Siniya Island-Projekt! Atemberaubende Aussicht auf den Arabischen Golf! …
$6,40M
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Villa im exklusiven Siniya Island-Projekt! Atemberaubende Aussicht auf den Arabischen Golf! …
$2,88M
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 799 m²
Etagenzahl 2
ERSTAUNLICHE VILLA SEA ANSICHT L BESTER PREIS l KEINE KOMMISSION !!Wir freuen uns, ein fanta…
$680,536
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Villa 6 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
Sobha Siniyah Island introduces a breathtaking villa project in the heart of Umm Al Quwain, …
$2,90M
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 780 m²
AL WAYEF REAL ESTATE | Bestes Angebot | 0% Agentgebühr Bestes heißes Angebot!!! Die Sea Vill…
$705,045
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
These exceptional villas are located in one of the UAE’s most exclusive coastal developments…
$4,54M
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Villa 8 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 8 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 686 m²
Etagenzahl 3
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$4,83M
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 773 m²
Das Wohngebiet Ajmal Makan in Sharjah Waterfronts ist das erste Wohnresort in Sharjah mit Me…
$735,273
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate mit Villa mit 5 Schlafzimmern, alle Master Zimmer. mit einem einzigar…
$1,09M
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Villa 11 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 11 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 035 m²
Etagenzahl 3
The Ultra-Luxury class project is located on an island of natural origin, washed by the wate…
$6,36M
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Immobilienangaben in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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