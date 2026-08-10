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Villen in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 3 014 m²
Dies ist Ihre Chance, eine 5-Zimmer-Wohnung in der sehr wünschenswerten Al Yasmeen Bereich v…
$394,835
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Villa in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 3 014 m²
Eine geräumige und gut gestaltete Villa mit 6 Schlafzimmern und Maid im ruhigen Wohngebiet v…
$490,140
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Villa in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 3 500 m²
Entdecken Sie elegantes Wohnen in dieser geräumigen 5-Zimmer-Villa in der gefragten Al Aamra…
$476,525
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Immobilienangaben in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

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