Wohnkomplex Premier residential complex The Orchard Place in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Der Orchard Place ist der Inbegriff des zeitgenössischen Lebens im Herzen eines der begehrtesten Gebiete von Dubai, Jumeirah Village Circle. Der Komplex verbindet nahtlos die Dynamik der Metropole mit Privatsphäre und bietet den Bewohnern eine ruhige Oase inmitten einer sich schnell entwickelnden Stadt. Das Projekt besteht aus zwei beeindruckenden Türmen, 23 und 30 Stockwerken hoch. Gemütliche Studios und geräumige Apartments mit 1–2 Schlafzimmern sind zum Kauf erhältlich.

Das Projekt verfügt über eine Reihe moderner und komfortabler Features. Es gibt ein Fitnessstudio mit modernen Fitnessgeräten und Fitnessbereichen, die Sie in Form bei komfortablen Bedingungen zu bleiben. Für Liebhaber von Yoga und Meditation gibt es eine Panoramaterrasse, die die Möglichkeit bietet, in der frischen Luft mit einem schönen Blick zu üben. Für diejenigen, die Entspannung und Gesundheit schätzen, gibt es Dampfsaunaen, so dass Sie sich nach einem Training oder einem aktiven Tag entspannen und erholen. Das Projektgebiet verfügt über separate Schwimmbäder für Erwachsene und Kinder, die Komfort und Sicherheit für die ganze Familie gewährleisten. Für Grills und gemütliche Gemeinschaftsveranstaltungen gibt es speziell ausgestattete Bereiche, in denen Sie köstliches Essen und eine angenehme Atmosphäre in der Gesellschaft von Freunden und Familie genießen können. Fans der aktiven Erholung finden auf dem Padelplatz etwas zu tun, was das Projekt für Fans dieses dynamischen Sports attraktiv macht. Für Geschäftstreffen und verschiedene Veranstaltungen gibt es einen geräumigen, speziell ausgestatteten Raum, der mit allem ausgestattet ist, was für die erfolgreiche Organisation von Konferenzen, Seminaren und Firmenveranstaltungen erforderlich ist. Zu den Kinderbereichen gehören sowohl Indoor- als auch Outdoor-Spielplätze, die einen angenehmen und sicheren Zeitaufwand für Kinder und Jugendliche gewährleisten und auch Bedingungen für ihre aktive Entwicklung und Unterhaltung schaffen. All diese Annehmlichkeiten machen das Projekt zu einem modernen Komplex, der sich auf den Komfort, die Gesundheit und den aktiven Lebensstil seiner Bewohner konzentriert.

Eigenschaften der Wohnungen

Jedes Detail wird sorgfältig durchdacht: offene und halbgeschlossene Küchen, Balkone und Terrassen, geräumige Kleiderschränke und Einbauschränke, Waschräume, kombinierte Badezimmer. Die Innenräume sind mit besonderer Liebe zum Detail dekoriert, mit natürlichen und edlen Materialien von führenden Weltmarken. Das Design schafft eine Atmosphäre von Gemütlichkeit, Balance und Raffinesse - ideal zum Leben und Entspannen.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Vom Orchard Place dauert es ca. 23 Minuten bis zum Einkaufszentrum Dubai, 17 Minuten nach Palm Jumeirah, 18 Minuten nach Burj Al Arab und 22 Minuten nach The Walk JBR.