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Wohnkomplex ZhK Nova

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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$162,000
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ID: 4003
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Über den Komplex

Wir stellen Binghatti Nova auf JVC vor, einem neuen Wohnkomplex, der aus Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern in Dubai besteht . Das Projekt bietet ein 15-stöckiges Gebäude von modernem Design, dessen Bewohner den Podiumsplatz und die Einkaufsattraktionen mit Funktionen inspizieren, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Dank der Lage des Jumeirah Village Circle können die Bewohner alle Attraktionen direkt vor ihrer Haustür haben. Genießen Sie eine einfache und schnelle Verbindung zu den Hauptautobahnen neben dem Gebäude, damit Sie ungehindert auf das Hauptziel Ihrer Wahl zugreifen können. Das höchste Maß an Geschicklichkeit, das perfekt Eleganz hervorbringt, in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Ein zeitloses Kunstwerk, das Architektur mit Hilfe von Markendesign definiert, perfekte Harmonie schafft und Traditionen mit der Moderne verbindet.  Grüne Landschaften in der Nähe ihrer Annehmlichkeiten unterstützen die Moderne in dem Lebensstil, der für immer bei Ihnen bleiben wird. Der Komplex bietet verschiedene Möglichkeiten, darunter Unterhaltung, Entspannung, Gesundheit und Entspannung.

 

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 59.3
Preis pro m², USD 3,676
Wohnungspreis, USD 218,000

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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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