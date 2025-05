Wohnkomplex Maimoon Gardens

TOWER A

STUDIO WOHNUNGEN - 98

1-BEDROOM-PARTMENTE - 152

2-BEDROOM-PARTMENTE - 97

3-BEDROOM-PARTMENTE - 16

TOWER B

STUDIO WOHNUNGEN - 67

1-BEDROOM-PARTMENTE - 112

2-BEDROOM-PARTMENTE - 68

3-BEDROOM-PARTMENTE - 16

Wir bei Fakhruddin Properties, sind für Ihr Wohlbefinden verpflichtet und wollen gesündere Wohnräume schaffen. Wir verstehen, dass umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung jetzt entscheidend ist, da wir mehr Zeit in unseren Häusern verbringen. So arbeiten wir an unserem Ziel, die besten qualitativen Häuser für die Zukunft zu bauen. Wir wissen, dass unsere konsequenten Bemühungen, nachhaltige grüne Technologien zu entwickeln und zu integrieren, weitreichende Auswirkungen auf das Leben und das Wohl unserer Kunden und der Umwelt haben werden. Wir arbeiten leidenschaftlich daran, schön gestaltete, nachhaltige und erschwingliche Häuser pünktlich zu liefern, um Ihren Erwartungen gerecht zu werden. Wir schätzen und schätzen Ihr Vertrauen und glauben, dass Ihr Glück unser wahres Maß an Erfolg ist.

Fakhruddin Properties wurde 2003 gegründet. Seit seiner Gründung hat die Fakhruddin Holdings ihre Präsenz in mehreren bemerkenswerten Projekten geprägt, die viele kommende Gemeinden von Dubai aus der internationalen Stadt und Dubai Silicon Oasis zu posh und Premium-Standorten wie Business Bay und Jumeirah Village Circle umfassen. Mit Sitz im Central Tower Lake, im Herzen der Business Bay Dubai, haben Fakhruddin-Eigenschaften auch in internationale Märkte von Afrika und dem Vereinigten Königreich geforscht.