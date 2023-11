Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

Upside — ist ein neues 29-stöckiges Wohngebäude in Business Bay, das von SRG Properties entworfen wurde und eine Auswahl an Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer bietet. Dies ist die exklusivste Investitionsmöglichkeit für Investoren und Endnutzer in dem Komplex, der eine schnelle Verbindung und hervorragende Apartments sowie brillante Dienstleistungen von höchster Qualität bietet. Dies ist ein familienorientiertes Projekt, das sich auf die Gemeinde konzentriert und die Bewohner dank ihrer hervorragenden Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten befähigen möchte, ihnen einen angepassten Lebensstil zu bieten. Wo sie mit verschiedenen Aspekten von Gesundheit, Produktivität, Arbeit, Spielen und Unterhaltung wachsen und sich verbessern können. Dieses umweltfreundliche Umfeld bietet eine umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung mit umfassenden Dienstleistungen höherer Klasse. Eine problemlose Lebenserfahrung, die Menschen zusammenbringt, um ihren Lebensstil zu ändern und eine faszinierende und systematische Reise zu unternehmen. Verbinden Sie sich mit der Nachbarschaft, entwickeln Sie das Leben und genießen Sie es. Die günstigsten Dienstleistungen und Vorteile, die die Essenz einfach zu einer neuen Form erheben. Wo genießen Sie all diese Freuden vor Ihrer Haustür. Elegant gestaltet und gestaltet, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden, mit hervorragender Aussicht und Komfort von Balkonen und Zimmern. Ultrahohe Oberflächen und erstklassige Annehmlichkeiten, die dank außergewöhnlicher Annehmlichkeiten und Komfort in Kombination mit Eleganz und Luxus zu Ihren werden. Highlights Premium Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer In der Nähe des Zentrums von Dubai und des Burj Khalifa. Strategische Lage in Business Bay, Dubai Erschwingliche attraktive Zahlungsmethoden Familiengebiet und Gemeinde Einzigartige Premium-Bereiche für Geschäfts- und Urlaubsreisen