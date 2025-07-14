  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Wohnkomplex Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$209,067
BTC
2.4868162
ETH
130.3446678
USDT
206 701.7880359
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27478
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Perle Haus 4 – Ausgesprochen Urban Living in Jumeirah Village Circle.

Effiziente Eleganz trifft auf intelligentes Design im Herzen von JVC.

Projektübersicht:

Pearl House 4 ist ein Boutique-Wohnungsturm in Jumeirah Village Circle (JVC) von Imtiaz Developments, bekannt für die pünktliche Lieferung und hochwertigen Mittelklasse Luxus. Dieses 15-stöckige Gebäude befindet sich in einer grünen, familienorientierten Gemeinschaft und bietet fließende Architektur, geformte Balkone und Premium-Finishs.

Einheitentypen, Größen & Preise

Unit TypeSize (ca.)Startpreis (€)

Studio ~ 36,60 m2 from 180.000€

1 Schlafzimmer ~ 73 m2 ab 305.000€

2 Schlafzimmer ~ 111 m2 von 380.000€

Zahlungsplan und Übergabe:

  • 20% bei der Buchung

  • 40 % im Bau

  • 40 % bei Handover

  • Voraussichtliche Übergabe: Q4 2027

Dienstleistungen & Lifestyle Eigenschaften:

Pearl House 4 bietet ein Erlebnis im Resort-Stil mit:

  • Dachboden Infinity Pool & Sonnendecks.

  • Indoor & Outdoor-Fitness & Wellness-Zonen.

  • Yogadeck, Clubhaus, BBQ-Bereiche.

  • Smart-Home-Fähigkeiten & EV-Ladestationen.

  • Kinderspielplatz, Social Lounge und Concierge-Services.

Standort und Konnektivität:

  • Das Hotel liegt zentral in JVC, einem lebhaften und familienfreundlichen Viertel.

  • Schritte von Circle Mall, Supermärkte, Parks und Schulen.

  • Schneller Zugang zu wichtigen Straßen: Al Khail Road & Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Ruhige Gemeinschaft, aber nur 15–20 Minuten nach Downtown, Marina oder dem Flughafen.

Investment Highlights:

  • Attraktive Eintrittspreise mit Flexibilität bei Zahlungen.

  • Bewährte Entwickler mit konsequenter zeitgerechter Lieferung und Qualität.

  • Starke Mieterträge (~6.5–8%) in JVC, mit Studios, die AED 50K–85K generieren.

  • Freier Besitz, attraktiv für Profis, Familien und Mietinvestoren.

Warum Pearl House 4 Ständer Out:

Pearl House 4 kombiniert zeitgenössisches Design, eine grüne Community-Vibe und Investor-freundliche Begriffe – bietet eine intelligente Investition und ein ruhiges Stadthaus.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage NOBLES
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$749,000
Wohnanlage Muraba Veil
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,86M
Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$730,811
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,71M
Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$16,47M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$209,067
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$372,935
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Einige Apartments verfügen über private Swimmingpools.Die Residenz im klassischen italienischen Stil verfügt über einen Innen- und Außenpool, einen Konferenzraum, einen Co-Working-Bereich, Geschäfte, angelegte Grünflächen, Kaskadenbrunnen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Alle anzeigen Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Wohnanlage The Ritz-Carlton Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Premium-Apartments im The Ritz-Carlton Residences im florierenden Business Bay-Bereich! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Rendite ab 10 %! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Voll möbliert! Ratenzahlungsplan 0 %! Fertigstellungsdatum – 2 Quartale. 2025 Ausstattung: Pri…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,62M
Pier Point ist ein Ort, wo Eleganz und Moderne zusammenkommen und den einzigartigen Lebensstil auf der ersten Meerlinie schaffen. Das Projekt umfasst zwei raffinierte Gebäude mit 117 Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern. Die Wohnanlage umfasst auch 5 Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern. Die Küchen si…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen