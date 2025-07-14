Wohnkomplex Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Perle Haus 4 – Ausgesprochen Urban Living in Jumeirah Village Circle.
Effiziente Eleganz trifft auf intelligentes Design im Herzen von JVC.
Projektübersicht:
Pearl House 4 ist ein Boutique-Wohnungsturm in Jumeirah Village Circle (JVC) von Imtiaz Developments, bekannt für die pünktliche Lieferung und hochwertigen Mittelklasse Luxus. Dieses 15-stöckige Gebäude befindet sich in einer grünen, familienorientierten Gemeinschaft und bietet fließende Architektur, geformte Balkone und Premium-Finishs.
Einheitentypen, Größen & Preise
Unit TypeSize (ca.)Startpreis (€)
Studio ~ 36,60 m2 from 180.000€
1 Schlafzimmer ~ 73 m2 ab 305.000€
2 Schlafzimmer ~ 111 m2 von 380.000€
Zahlungsplan und Übergabe:
20% bei der Buchung
40 % im Bau
40 % bei Handover
Voraussichtliche Übergabe: Q4 2027
Dienstleistungen & Lifestyle Eigenschaften:
Pearl House 4 bietet ein Erlebnis im Resort-Stil mit:
Dachboden Infinity Pool & Sonnendecks.
Indoor & Outdoor-Fitness & Wellness-Zonen.
Yogadeck, Clubhaus, BBQ-Bereiche.
Smart-Home-Fähigkeiten & EV-Ladestationen.
Kinderspielplatz, Social Lounge und Concierge-Services.
Standort und Konnektivität:
Das Hotel liegt zentral in JVC, einem lebhaften und familienfreundlichen Viertel.
Schritte von Circle Mall, Supermärkte, Parks und Schulen.
Schneller Zugang zu wichtigen Straßen: Al Khail Road & Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Ruhige Gemeinschaft, aber nur 15–20 Minuten nach Downtown, Marina oder dem Flughafen.
Investment Highlights:
Attraktive Eintrittspreise mit Flexibilität bei Zahlungen.
Bewährte Entwickler mit konsequenter zeitgerechter Lieferung und Qualität.
Starke Mieterträge (~6.5–8%) in JVC, mit Studios, die AED 50K–85K generieren.
Freier Besitz, attraktiv für Profis, Familien und Mietinvestoren.
Warum Pearl House 4 Ständer Out:
Pearl House 4 kombiniert zeitgenössisches Design, eine grüne Community-Vibe und Investor-freundliche Begriffe – bietet eine intelligente Investition und ein ruhiges Stadthaus.