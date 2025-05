Wohnkomplex New project Jumeirah Residences Emirates Towers with a swimming pool, lounge areas and around-the-clock security, Trade Center, Dubai, UAE

Jumeirah Residences Emirates Towers ist ein super Luxusprojekt der Dubai Holding, das die Standards des städtischen Lebens auf ein neues Niveau erhöht. Die Anlage befindet sich im Herzen von Dubai, in der Nähe von Jumeirah Emirates Towers und Museum of the Future, in der renommierten Gegend von Trade Center, wo die wichtigsten kulturellen und geschäftlichen Zentren der Stadt konzentriert sind. Das Projekt verfügt über geräumige Apartments mit 1-4 Schlafzimmern, darunter einzigartige Residenzen mit Doppelhöhendecken, Fenster mit atemberaubendem Blick auf die Innenstadt von Dubai, DIFC, Burj Khalifa und den Arabischen Golf.

Die Bewohner haben Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten: ein Panorama-Pool, rund um die Uhr Sicherheit, Porter und Valet-Service, Premium-Service von Jumeirah, kommunale Bereiche Reinigung und Wartung, Aufenthaltsräume und 24/7 Concierge-Service. Dieser Ort verbindet ideal Geschäftsrhythmus und hohe Privatsphäre, umgeben von internationalen Galerien, Top-Restaurants und modische Atmosphäre.

Einrichtungen:

Schwimmbad mit Blick auf die Stadt

Wohnbereiche und Personal

Dienstleistungen von valet und porter

24/7 Concierge

kommunale Flächenreinigung und Wartung

Sicherheit rund um die Uhr

Abschluss - 3. Quartal 2030.

Zahlungsplan 20/40

Eigenschaften der Wohnungen

Küche ist ausgestattet

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Aufgrund der Lage in der Nähe der wichtigsten Autobahnen - Sheikh Zayed Road und Al Khail Road - können Sie nach Downtown Dubai, City Walk, J1 Beach und anderen Sehenswürdigkeiten in nur wenigen Minuten.