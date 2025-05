Wohnung in einem Neubau Parkwood Dubai Hills Estate

Parkwood at Dubai Hills Estate by Emaar

Dubai Hills Estate

Das EMAAR Dubai Hills Estate befindet sich im Herzen von Dubai und ist eine angesehene Gemeinschaft, die anspruchsvolles Wohnen in der Stadt verkörpert. Diese Entwicklung bietet eine Vielzahl von luxuriösen Eigenschaften, darunter atemberaubende Villen und Apartments, eine goldene Gelegenheit für Immobilieninvestitionen in Dubai. Die Gemeinschaft ist für ihr Engagement für Exzellenz bekannt und bietet den Bewohnern einen Lebensstil, der die Moderne mit der Natur harmonisiert. Dubai Hills Estate ist auch ein Schwerpunkt für Off-Plan-Projekte in Dubai, die Investoren einladen, sich an modernsten Entwicklungen zu beteiligen, die zur ständigen Skyline der Stadt beitragen. Mit atemberaubender Aussicht auf ikonische Sehenswürdigkeiten wie Burj Khalifa ist diese Gemeinschaft ein Zeugnis für die Vision der Stadt für unvergleichliche Immobilienangebote, um eine strategische und wertvolle Investition in Dubais blühende Immobilienmarkt zu gewährleisten.

2.700-acre Mehrzweckentwicklung

18-Hole Championship Golfplatz

1.450.000 qm Parks & Open Spaces

180.000 sqmDubai Park der Hügel

282.000 qm Einkaufszentrum Dubai Hills

3 Schulen

54 kmFahrradroute

Parkwood bietet erhöhtes Wohnen mit atemberaubender Aussicht auf die Skyline von Dubai, nahtlose Mischung aus Natur und modernem Design. Inspiriert von Vida Interiors strahlt der Raum zeitgenössische Eleganz mit warmen, einladenden Tönen aus. Entwickelt für Verbindung und Gemeinschaft, ist dies, wo Geschichten sich entfalten und ein wahres Gefühl der Zugehörigkeit wächst.

Entspannen, spielen und verbinden Sie im Hillside Park – ein dynamisches Heiligtum, in dem Ruhe und Energie koexistieren. Entfliehen Sie, Zen Spaces, entspannen Sie in der Freizeitzone, energisieren Sie im Vibrant Hub oder drücken Sie Ihre Grenzen in der Fitnesszone. Um die Verbindung zu inspirieren, fördert Hillside Park ein starkes Gefühl der Gemeinschaft für alle.

Im Dubai Hills Estate gelegen, bietet Parkwood ein ruhiges Wohnen mit einfachem Zugang zu wichtigen Bereichen von Dubai. Dank der Al Khail Road, Downtown Dubai und großen Hubs sind es nur wenige Minuten entfernt und bald werden Etihad Rail und Dubai Metro schnelle Flughafen- und Emirat-Verbindungen anbieten.

Erleben Sie den Luxus der VIDA im neu gestalteten athletischen Bergpark mit exquisiten Oberflächen und atemberaubendem Blick auf den Park und die Skyline der Innenstadt.

Finden Sie Ihr Gleichgewicht in einem Leben der Entspannung und Abenteuer. Unsere kuratierten Annehmlichkeiten – Momente, Familienspaß und BBQs – erhöhen Sie täglich. Es ist nicht nur ein Zuhause; es ist ein Spielplatz für Ihre Seele.