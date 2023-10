Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €169,208

42–109 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Arjan Bezirk Ein Projekt mit einer garantierten Rendite von 8% für 3 Jahre!!! Frist - I 2025 Volare – ist ein neuer Wohnkomplex, der sich durch seine Größe und Monumentalität auszeichnet. Das Projekt befindet sich in der Wohngegend von Arjan in Dubailand und bietet Raffinesse seiner architektonischen Lösungen. Es kombiniert organisch majestätisches Design und elegante Layouts für spezielle Kenner. Tadellose Oberflächen ergänzen nur Bio-Apartments und sättigen sie mit einer neutralen Farbpalette. Für die Dekoration wurden außergewöhnlich hochwertige Premium-Materialien verwendet, die einen luxuriösen Lebensstil betonen. Die Panoramaverglasung sorgt für maximales natürliches Licht. Volare – ist eine ganze Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten für die Bewohner: Pool Kreuzung Boutiquen und Geschäfte Spielplatz Kinderbecken Grüne Pflanzungen Grillplatz Spielzimmer Unendlichkeitspool Yoga Studio Cafés und Restaurants Kino Concierge-Service Sicherheits- und Videoüberwachung Parkplatz Park Golfplatz Garten Sauna und Dampfbad SPA-Zone Sportplätze Regenwald Fitnesscenter und Fitnessstudio Die Bewohner haben Zugang zur entwickelten – -Infrastruktur. Alles, was für ein komfortables Leben erforderlich ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes. Der Wohnkomplex Volare befindet sich im Herzen von Dubailand, dem größten Wohn-, Unterhaltungs- und Touristengebiet. Die Gemeinde ist sowohl bei Touristen als auch bei Expats beliebt, was stabile Einnahmen aus Immobilien garantiert. Der Komplex umfasst: Studios - von 41,5 m2 - von 163 000 $ 1 BETT - von 62,9 m2 - von 245 000 $ 1 BED Premium - von 68,7 m2 - von 279 000 $ 2 BETT - von - 109,1 m2 - von 410 000 $ Das Projekt hat beim Kauf von Wohnungen mehrere Zahlungspläne zur Auswahl, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat: Zahlung 100% + 4% DLD Jährliches garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!! Das garantierte Einkommen beginnt am 22. Tag nach 100% Zahlung! II. Installation bis zum Ende des Projekts 20% + 4% DLD - Anzahlung 20% - nach 5 Monaten 20% - nach 10 Monaten 20% - nach 15 Monaten 10% - in 20 Monaten 10% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses Das garantierte Einkommen von 8% beginnt nach Abschluss des Projekts Installation für 2 Jahre nach Abschluss des Projekts Obligatorisches Scheckbuch!!! 20% + 4% DLD - Anzahlung 1% - monatlich für 27 Monate 10% - nach 5 Monaten 10% - nach 10 Monaten 9% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses 1% - monatlich 24 Monate nach Abschluss des Baus Standardzahlungsplan 20% + 4% DLD - Anzahlung 10% - nach 5 Monaten 10% - nach 10 Monaten 10% - nach 15 Monaten 50% zum Zeitpunkt des Projektabschlusses