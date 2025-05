Wohnkomplex One Park Square

Ein Park Square zieht seine Essenz aus dem ruhigen Fluss der Natur, die Erfassung der sanften Bewegung des Wassers und die zeitlose Schönheit der Wüste. Die Architektur fließt anmutig, mit eleganten Linien und raffinierten Oberflächen, die die Eleganz der natürlichen Landschaften widerspiegeln. Die mit organischen Elementen bewachsenen Annehmlichkeiten innerhalb des One Park Square schaffen ein immersives Erlebnis, in dem jede Ecke die Bewohner einlädt, sich mit den ruhigen Rhythmen der Luxus- und Natur verbunden zu fühlen.

Exklusive Annehmlichkeiten werden in zwei Zonen kombiniert und in einem überragenden strukturellen Ausdruck gefeiert. Die Gebäudefassade für Duplexs wurde entworfen, um einen Pool, während die 24. Etage verfügt über exquisite gestaltete Penthouses.

Die Annehmlichkeiten eines Park Square sorgen für jeden Wunsch und schaffen eine Umgebung, in der der Lebensstil in ruhige Eleganz fließt und nur das Beste in Komfort und Erfahrung bietet.

Erste Etage

Dschungel Gym

Skate Park

Yoga-Zone

Kinder Splash Pad

Grillplatz

Freizeit

40M Freizeit Pool

Sonnenliegen

Pool Bar

Das ist ein...

Kinderspielplatz

Kinderbecken

Liegeplatz

Dusche im Freien

Tierzone

Jogging Track

Baja Shelf

Erdgeschoss