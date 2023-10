New residence Grand with swimming pools and gardens close to the golf club, Sports City, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €386,837

118–168 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Immobilien in Dubai mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. - Kommission für unsere Kunden 0% ( Die Provision wird vom Entwickler ) gezahlt; - Kostenlose Immobilienverwaltung; - Zinsfreie Rate für bis zu 7 Jahre; - Nur erfahrene Makler; - Volle Transaktionsunterstützung; - Rechtsschutz der Transaktion; - Berufserfahrung über 15 Jahre; - Unterstützung bei der Erlangung des Wohnsitzes und der Umsiedlung; - Entschädigung von 50% des Staatszolls; - Makler in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien, der Türkei, Thailand, Weißrussland, Kasachstan und anderen Ländern; - Wir zeigen das Objekt persönlich oder online; - Ein privilegierter Partner von mehr als 50 Entwicklern weltweit! LCD Avenue Residence 4 in Dubai – ein neues Wohnprojekt des Entwicklers Nabni Real Estate Development in der Region Al Furjan. Der 12-stöckige Komplex beherbergt 135 Premium-Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Die entwickelte Infrastruktur und die günstige Lage machen das Wohnen in der Avenue Residence 4 zu einer hervorragenden Option für Leben und Investitionen. Infrastruktur: - Ein Außenpool für Kinder und Erwachsene. - Hervorgehobene Parkhaus - 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachung - Fitnesscenter mit Fitnessraum. Ort: - Einfacher Zugang zum Grundstück von der Sheikh Zayed Road. "Fünf Minuten zu Fuß vom Einkaufszentrum Ibn Battuta und vielen Supermärkten entfernt. - Eine große Auswahl an Schulen in 15 Minuten. - Der internationale Flughafen Dubai und der internationale Flughafen Al-Maktoum sind eine 30-minütige Autofahrt entfernt. "Eine Minute Fahrt zur neuen U-Bahnstation von Dubai. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!