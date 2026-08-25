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Wohnungen am Meer in Yalova, Türkei

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Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Çiftlikköy
11
Termal
6
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46 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$249 828
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$145 928
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$151 765
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$129 584
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine Küstenstadt in de…
$103 948
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$150 597
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$203 131
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Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$103 948
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte Wohnung in Yalova Çınarcık, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt Die Nähe von Y…
$64 792
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Wohnung 4 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 3/4
Neu gebaute Wohnungen mit Meerblick in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine beliebte Stadt i…
$207 895
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$114 407
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$130 751
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Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$130 751
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Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$72 964
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Wohnung 4 zimmer in Armutlu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Armutlu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
2- und 3-Schlafzimmer- Wohnungen mit Meerblick in einer Strandanlage in Yalova Armutlu Diese…
$111 489
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$89 891
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit malerischer Aussicht in einem Komplex in der Nähe staatlicher Einrichtungen in…
$105 652
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Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$130 751
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Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$72 964
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$89 348
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen in einem Komplex im Zentrum von Yalova Yalova ist eines der beliebtesten…
$142 425
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung in einer Anlage in Strandnähe in Yalova Yalova zeichnet sic…
$218 848
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Meer- und Naturblickwohnungen in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt sich aufgrund ihrer vorte…
$60 706
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$57 204
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$85 805
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit malerischer Aussicht in einem Komplex in der Nähe staatlicher Einrichtungen in…
$137 756
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Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$103 948
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex in bester Lage in Gaziosmanpaşa Yalova Yalova …
$94 561
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Wohnung 4 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$173 946
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$245 158
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Eigenschaftstypen in Yalova

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Yalova, Türkei

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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