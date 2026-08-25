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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Yalova, Türkei

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Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Çiftlikköy
11
Termal
6
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28 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$62 457
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$203 131
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Wohnung 3 zimmer in Armutlu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Armutlu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Armutlu, Yalova Yalova ist aufgrund seiner N…
$93 977
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$103 948
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$114 407
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Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$130 751
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$72 964
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Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$130 751
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Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$72 964
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$89 348
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen in einem Komplex im Zentrum von Yalova Yalova ist eines der beliebtesten…
$142 425
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$130 751
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$155 267
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in der Nähe der Universität in Yalova Yalova, eine der beliebte…
$78 217
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Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$103 948
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Wohnung 2 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$95 145
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$245 158
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Boutique-Komplex mit Innenparkplatz in Yalova Yalova ist aufgrund seiner …
$103 948
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$115 575
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$74 131
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$407 430
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Wohnung 2 zimmer in Armutlu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Armutlu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen mit umfangreicher Ausstattung in Yalova Armutlu Yalova ist eine wun…
$58 371
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Wohnung 3 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/4
Luxuswohnungen in einem eleganten Komplex in Yalova Termal Yalova hat mit seiner Nähe zu Ist…
$149 430
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Wohnung 4 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$129 584
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Wohnung 3 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$116 742
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Wohnung 2 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Projekt in Termal Yalova Yalova hat eine vorteilhafte Lage …
$349 059
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Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Boutique-Komplex mit Innenparkplatz in Yalova Yalova ist aufgrund seiner …
$93 977
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Marmararegion, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Marmararegion, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
$73 887
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Eigenschaftstypen in Yalova

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Yalova, Türkei

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mit Terrasse
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