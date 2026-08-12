Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnimmobilien
  4. Stadthaus
  5. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Türkei

;
Antalya
21
Mittelmeerregion
89
Ägäisregion
3
Marmararegion
9
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Große Garten Duplex-Layout 4+1 mit einer Gesamtfläche von ca. 170 m2, befi…
$389,634
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Design-Komplex 350 m von Cleopatra Beach. Gegend / Strand: Cl…
$408,942
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/20
Was Sie bekommen: Das exklusive 3+1 Duplex mit privatem Garten ist eine Kombination aus Komf…
$332,331
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/6
3+1 townhouse Project in Başakşehir Investering & Burgerschap: Geschikt voor het verkrijg…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen