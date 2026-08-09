Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kemer
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Kemer, Türkei

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Camyuva, Türkei
Reihenhaus
Camyuva, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine gemütliche Villa im malerischen Dorf Chamyuva. Ein ruhiger und friedli…
$790,644
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Camyuva, Türkei
Reihenhaus
Camyuva, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige benachbarte Villa im Resort-Dorf in Kemer in Antalya ist geeignet, um türkische…
$538,810
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Kemer, Türkei
Reihenhaus
Kemer, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla befindet sich in einem grünen Ort in Kemer in der Umgebung von Aslanbujak in Anta…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Reihenhaus in Camyuva, Türkei
Reihenhaus
Camyuva, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Wir bringen Ihrer Aufmerksamkeit einen neuen Komplex von hochmodernen Premium-Villen im male…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Kemer, Türkei
Reihenhaus
Kemer, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Kleiner Komplex von Villen in Kemer in Antalya. Abschluss des Projekts: 20. August.Die Entfe…
$755,242
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Kemer, Türkei
Reihenhaus
Kemer, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen neue fertige angrenzende Villen mit einem Layout von 2 + 1 und 3 + 1 …
$379,596
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen