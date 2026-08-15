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Stadthäuser in Alanya, Türkei

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35 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Kestel, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$378,077
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Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/20
Was Sie bekommen: Das exklusive 3+1 Duplex mit privatem Garten ist eine Kombination aus Komf…
$332,331
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Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/2
In der renommierten Tepe Bezirk von Alanya, eine Budget-Villa 3+1 wird zum Verkauf vorgelegt…
$276,163
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus 3 zimmer in Oba, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Der Komplex, der mit 5 Blöcken und insgesamt 98 Wohnungen auf einem Grundstück von 8.040m2 i…
$469,920
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Reihenhaus 6 zimmer in Oba, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Der Komplex, der mit 5 Blöcken und insgesamt 98 Wohnungen auf einem Grundstück von 8.040m2 i…
$558,030
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/3
Im malerischen Stadtteil Kargicak von Alanya steht eine Villa mit drei Etagen mit drei Schla…
$267,536
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TekceTekce
Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Luxusvilla in der renommiertesten Gegend von Alanya, Jikjili! Ein großes Layout, Panoramafen…
$1,83M
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Alanya-home
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Reihenhaus in Seki, Türkei
Reihenhaus
Seki, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
Unser neues Projekt ist ein Elite-Segment im Bezirk Kargicak, dessen Entwicklung seit langem…
$145,239
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
In der schönen Gegend von Alanya ist Kargıcak zum Verkauf eine 3+1 Villa mit französischen s…
$923,719
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Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Schlafräume 8
Fläche 292 m²
Stockwerk 3/3
Ein völlig neues Konzept des Privateigentums, eine private Villa in 2 Etagen mit einem Layou…
$2,09M
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Reihenhaus 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 3
ID AL 2047 DOCL Gebiet: Alanya, Kargicak OBJEKT FÜR DESIGN Preis: ab 440 000 EUR ✅ Datum der…
$435,951
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Reihenhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Geräumige Apartments in der prestigeträchti…
$695,475
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Geräumige Apartments in der Elite-Komplex v…
$344,956
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 238 m²
Stockwerk 1/2
In der malerischsten und lebendigsten Gegend von Alanya Kargicak beginnt ein exklusives Proj…
$1,45M
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Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/4
Gerne präsentieren wir Ihnen unser neues Projekt von Premium-Villen. Ausgezeichnete Aussicht…
$1,04M
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/3
Diese Villen befinden sich im Stadtteil Kargıcak, dem östlichen Stadtteil von Alanya, 16 km …
$511,241
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Reihenhaus 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Helle zweistufige Duplex mit einem Layout von 2+1 und einer Gesamtfläche v…
$169,214
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Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Im Resort Stadt Alanya in der Gegend von Injekum Strand beginnt der Bau eines neuen Hüttendo…
$726,194
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/3
Wir freuen uns, unser neues schönes Villa-Projekt als Fortsetzung der Nefes-Serie präsentier…
$1,74M
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Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
3+1 Villen sind auf dem Gebiet einer Wohnanlage im Stadtteil Bektash, nördlich des Zentrums …
$580,956
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Reihenhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 3 zimmer in Oba, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Das Projekt ist ein exklusives Luxusprojekt in Alanya, wo sich Grün und Komfort treffen. Das…
$341,480
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxus-Wohnungen mit Panoramablick auf die H…
$360,479
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 315 m²
Stockwerk 2/3
Im grünen Viertel von Kargicak wird Alanya zum Verkauf Villa 5+1 präsentiert.Diese Eigenscha…
$1,05M
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Ein neues Projekt von Luxus-Stadthäusern an der schönsten Stelle von Alany…
$578,635
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 2/3
Gerne präsentieren wir Ihnen ein exklusives Projekt im grünen Stadtteil Kargicak in Alanya! …
$471,155
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Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/3
Im Elitebereich von Alanya Bektash auf einem Grundstück von 4000 m2 beginnt der Bau eines Fe…
$685,528
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Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
In der malerischen und bergigen Gegend von Kargyjak in Alanya wird eine 3+1 Villa in einem s…
$830,766
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