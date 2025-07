Wohnkomplex Luxury apartments in Maslak area.

Alanya, Türkei

Möchten Sie eine Wohnung sowohl in der Natur als auch in Strandnähe besitzen? Wenn Sie möchten, sollten Sie in diesem Projekt eine Wohnung wählen. Da es nur 650 Meter vom Strand entfernt ist und in der Natur gebaut wird. Es gibt verschiedene Arten von Wohnungen , Sie können 1 + 1, 2 + 1 Apar…