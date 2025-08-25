Wohnung in einem Neubau Apartment in İstanbul Turkey

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Das Projekt umfasst Wohn- und Gewerbeimmobilien,
Ein Blockhotel
B Suite und C Block im Bau
und Ready Block D, wo Wohnungen jetzt zum Verkauf stehen.
Block D hat 38 Stockwerke, 480 Wohnungen
13 Wohnungen pro Etage
Letzte 23 Wohnungen zum Verkauf 1 + 1,2 + 1,3 + 1
In der Nähe befinden sich Universitäten, staatliche Institutionen und ein Einkaufszentrum. Je nach Plan wird eine U-Bahn in 100 m Entfernung gebaut.
Gesamtfläche 19.200 m2
Wohnräume 991
Gewerbliche Objekte 97
Parkplatz für 1200 Sitzplätze
Geschlossene Geschäftsräume
4 Schwimmbäder
10.500 m2 Grünfläche
Das Spa-Zentrum ist in Männer- und Frauengebiete unterteilt
Kinderspielzimmer
8 Aufzüge
Zentralheizungs- und Kühlsystem
Standort auf der Karte
Sariyer, Türkei
Essen & Trinken
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen