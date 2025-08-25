  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau Apartment in İstanbul Turkey

Wohnung in einem Neubau Apartment in İstanbul Turkey

Sariyer, Türkei
von
$109,396
;
4
ID: 4704
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.23

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    38

Über den Komplex

Das Projekt umfasst Wohn- und Gewerbeimmobilien, Ein Blockhotel B Suite und C Block im Bau und Ready Block D, wo Wohnungen jetzt zum Verkauf stehen. Block D hat 38 Stockwerke, 480 Wohnungen 13 Wohnungen pro Etage Letzte 23 Wohnungen zum Verkauf 1 + 1,2 + 1,3 + 1 In der Nähe befinden sich Universitäten, staatliche Institutionen und ein Einkaufszentrum. Je nach Plan wird eine U-Bahn in 100 m Entfernung gebaut. Gesamtfläche 19.200 m2 Wohnräume 991 Gewerbliche Objekte 97 Parkplatz für 1200 Sitzplätze Geschlossene Geschäftsräume 4 Schwimmbäder 10.500 m2 Grünfläche Das Spa-Zentrum ist in Männer- und Frauengebiete unterteilt Kinderspielzimmer 8 Aufzüge Zentralheizungs- und Kühlsystem

Standort auf der Karte

Sariyer, Türkei
Essen & Trinken

Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Alanya, Türkei
von
$216,733
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
PREMIUM CLASS Projekt nur 100 Meter vom Sandstrand und im Zentrum von Alanya.Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 55 m2, zum Verkauf.Unfurniert - 187.000 EURMöbliert - 192,000 EURDer Preis beinhaltet:MöbelKlimaanlage in jedem ZimmerFußbodenheizung in BadezimmernKomplettset von Siemens-Geräten: (Kühler,…
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Das Wohnbauprojekt mit Blick auf das Marmara-See und den Büyükçekmece-See. Es ist ein luxuriöser Familienkomplex mit dem Stil eines touristischen Resorts, bestehend aus 2 Gebäuden bis zu 14 Etagen hoch. Die grüne Fläche des Komplexes beträgt 8.000 m2. Verschiedene flache Layouts sind verfügb…
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Türkei
von
$89,124
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der a…
