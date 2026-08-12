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Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Mittelmeerregion, Türkei

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Willkommen Sie! Wenn Sie davon träumen, Immobilien in der Türkei zu kaufen, achten Sie auf d…
$265,826
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Willkommen in der Luxus-Wohnanlage in Kargicak! Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Mai…
$350,407
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