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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Kocaeli, Türkei

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İzmit
9
Başiskele
8
Kartepe
4
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Condo 6 zimmer in Marmararegion, Türkei
Condo 6 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Wohnung 5 zimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Akpinar Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akpinar Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Wohnung 4 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$269,426
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Eigenschaftstypen in Kocaeli

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kocaeli, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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