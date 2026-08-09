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Wohnungen am See in Kocaeli, Türkei

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İzmit
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Başiskele
8
Kartepe
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$816,443
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Eigenschaftstypen in Kocaeli

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kocaeli, Türkei

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mit Bergblick
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