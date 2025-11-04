Wohnung in einem Neubau Gündem City Project

Gündem City Project bietet modernes Wohnen in einem der am schnellsten wachsenden Stadterneuerungsgebiete Istanbuls. Dank der hervorragenden Verkehrsanbindung, hochwertiger Wohnqualität und durchdacht gestalteter Gemeinschaftsbereiche verbindet das Projekt urbanen Komfort mit einem hohen Lebensstandard.
Gündem City Project umfasst verschiedene Wohnungstypen mit funktionalen Grundrissen sowie ein sicheres und familienfreundliches Wohnumfeld. Die Nähe zu wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens macht das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für langfristige Immobilieninvestoren besonders attraktiv.
10 Vorteile
Gelegen in einem der am schnellsten wachsenden Stadterneuerungsgebiete Istanbuls
Direkte Anbindung an Metro, Buslinien und wichtige Verkehrsachsen
Moderne Architektur mit hochwertigen Baumaterialien
Vielfältige Wohnungstypen für unterschiedliche Familiengrößen und Lebensstile
Umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen mit Fitnessbereichen, Grünanlagen und Spazierwegen
In unmittelbarer Nähe zu Krankenhäusern, Universitäten und Einkaufszentren
Hohes Miet- und Wertsteigerungspotenzial
Sichere Wohnanlage mit kontrolliertem Zugang
Praktische Grundrisse für eine optimale Raumnutzung
Ruhiges und familienfreundliches Wohnumfeld