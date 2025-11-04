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Wohnung in einem Neubau Gündem City Project

Gaziosmanpaşa, Türkei
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$424,000
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ID: 38891
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Gaziosmanpaşa

Über den Komplex

Gündem City Project bietet modernes Wohnen in einem der am schnellsten wachsenden Stadterneuerungsgebiete Istanbuls. Dank der hervorragenden Verkehrsanbindung, hochwertiger Wohnqualität und durchdacht gestalteter Gemeinschaftsbereiche verbindet das Projekt urbanen Komfort mit einem hohen Lebensstandard.

Gündem City Project umfasst verschiedene Wohnungstypen mit funktionalen Grundrissen sowie ein sicheres und familienfreundliches Wohnumfeld. Die Nähe zu wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens macht das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für langfristige Immobilieninvestoren besonders attraktiv.

10 Vorteile

  • Gelegen in einem der am schnellsten wachsenden Stadterneuerungsgebiete Istanbuls

  • Direkte Anbindung an Metro, Buslinien und wichtige Verkehrsachsen

  • Moderne Architektur mit hochwertigen Baumaterialien

  • Vielfältige Wohnungstypen für unterschiedliche Familiengrößen und Lebensstile

  • Umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen mit Fitnessbereichen, Grünanlagen und Spazierwegen

  • In unmittelbarer Nähe zu Krankenhäusern, Universitäten und Einkaufszentren

  • Hohes Miet- und Wertsteigerungspotenzial

  • Sichere Wohnanlage mit kontrolliertem Zugang

  • Praktische Grundrisse für eine optimale Raumnutzung

  • Ruhiges und familienfreundliches Wohnumfeld

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Gaziosmanpaşa, Türkei
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Gesundheitspflege
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Transport
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