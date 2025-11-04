Wohnung in einem Neubau FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL ist ein modernes Wohnprojekt von Forev Yapı im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Istanbul. Das Projekt bietet eine hervorragende Anbindung an die Metro sowie urbanen Wohnkomfort in einer der am schnellsten wachsenden Lagen der Stadt.
FOREV TEM ISTANBUL umfasst 2 Wohnblöcke mit 147 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten auf einem 4.500 m² großen Grundstück. Die Fertigstellung ist für den 30. Dezember 2027 geplant. Angeboten werden funktionale Grundrisse in den Wohnungsgrößen 1+1, 2+1 und 3+1, die modernes und komfortables Wohnen ermöglichen.
10 Vorteile von FOREV TEM ISTANBUL
Erstklassige Lage in der Nähe der Metrostation Kazım Karabekir
Nur 1 Minute zur TEM-Autobahn und ca. 25 Minuten zum Flughafen Istanbul
Funktionale Wohnungsoptionen: 1+1, 2+1 und 3+1
7 Gewerbeeinheiten für zusätzlichen Komfort im Alltag
Begrünte Gartenanlagen und Spazierwege
Kinderspielplatz für Familien
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Modernes Fitnesscenter für einen aktiven Lebensstil
24/7-Sicherheitsdienst und professionelles Gebäudemanagement
Attraktive Investitionsvorteile: 1 % Mehrwertsteuer, keine Grundbuchgebühr (Tapu-Gebühr) und Eignung für die türkische Staatsbürgerschaft