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Wohnung in einem Neubau FOREV TEM ISTANBUL

Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$197,000
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ID: 38894
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Gaziosmanpaşa

Über den Komplex

FOREV TEM ISTANBUL ist ein modernes Wohnprojekt von Forev Yapı im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Istanbul. Das Projekt bietet eine hervorragende Anbindung an die Metro sowie urbanen Wohnkomfort in einer der am schnellsten wachsenden Lagen der Stadt.

FOREV TEM ISTANBUL umfasst 2 Wohnblöcke mit 147 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten auf einem 4.500 m² großen Grundstück. Die Fertigstellung ist für den 30. Dezember 2027 geplant. Angeboten werden funktionale Grundrisse in den Wohnungsgrößen 1+1, 2+1 und 3+1, die modernes und komfortables Wohnen ermöglichen.

10 Vorteile von FOREV TEM ISTANBUL

  • Erstklassige Lage in der Nähe der Metrostation Kazım Karabekir

  • Nur 1 Minute zur TEM-Autobahn und ca. 25 Minuten zum Flughafen Istanbul

  • Funktionale Wohnungsoptionen: 1+1, 2+1 und 3+1

  • 7 Gewerbeeinheiten für zusätzlichen Komfort im Alltag

  • Begrünte Gartenanlagen und Spazierwege

  • Kinderspielplatz für Familien

  • Ladestationen für Elektrofahrzeuge

  • Modernes Fitnesscenter für einen aktiven Lebensstil

  • 24/7-Sicherheitsdienst und professionelles Gebäudemanagement

  • Attraktive Investitionsvorteile: 1 % Mehrwertsteuer, keine Grundbuchgebühr (Tapu-Gebühr) und Eignung für die türkische Staatsbürgerschaft

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Gaziosmanpaşa, Türkei
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