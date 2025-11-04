Wohnung in einem Neubau FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL ist ein modernes Wohnprojekt von Forev Yapı im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Istanbul. Das Projekt bietet eine hervorragende Anbindung an die Metro sowie urbanen Wohnkomfort in einer der am schnellsten wachsenden Lagen der Stadt.

FOREV TEM ISTANBUL umfasst 2 Wohnblöcke mit 147 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten auf einem 4.500 m² großen Grundstück. Die Fertigstellung ist für den 30. Dezember 2027 geplant. Angeboten werden funktionale Grundrisse in den Wohnungsgrößen 1+1, 2+1 und 3+1, die modernes und komfortables Wohnen ermöglichen.

10 Vorteile von FOREV TEM ISTANBUL