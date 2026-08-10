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Anlageimmobilien in Muratpasa, Türkei

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Investition 120 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 120 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
$5,23M
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Investition 235 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 235 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Etagenzahl 3
$3,66M
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Investition in Muratpasa, Türkei
Investition
Muratpasa, Türkei
Gewerbeimmobilien und Hotelzimmer – das Zentrum der Attraktion und vielversprechende Investi…
$305,002
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