Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zentralanatolien
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Zentralanatolien, Türkei

Ankara
15
Nevsehir
19
Avanos
18
Cankaya
3
Zeig mehr
3 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Villa 7 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
$8,04M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 2/2
$6,65M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$29,50M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen