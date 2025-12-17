Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Tepebaşı, Türkei

6 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
$5,13M
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$7,64M
Villa 6 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$25,85M
Villa 7 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 7 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/3
$8,81M
Villa 6 zimmer in Keskin Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Keskin Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/3
$14,69M
Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 2/2
$6,76M
