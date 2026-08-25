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Häuser am Meer in Bursa, Türkei

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Nilufer
13
Mudanya
10
Osmangazi
6
9 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$457 837
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Doppelhaus 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$207 895
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Doppelhaus 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$332 866
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Bursa Mudanya Mudanya ist der pres…
$354 058
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$457 837
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$353 729
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Doppelhaus 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 5/5
Duplex-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Mudanya, Bursa…
$302 362
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$322 355
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villen
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