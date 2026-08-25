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Berghütte kaufen in Bursa, Türkei

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Nilufer
13
Mudanya
10
Osmangazi
6
9 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zu verkaufen in Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, einer…
$499 656
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Bungalow 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Bungalow 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
Bergwohnungen im Wald in Bursa Osmangazi Die Häuser befinden sich in der Nähe des Hotelgebie…
$633 630
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Haus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Haus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Villen mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Bursa Mudanya Der Stadtteil Bademli ist …
$1,04M
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$353 729
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Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$717 964
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Doppelhaushälften in prestigeträchtiger Villenanlage in Mudanya, Bursa Diese Vi…
$790 703
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in einer Wohnanlage in Gümüştepe, Nilüfer Das Viertel Gümüştepe im Bezir…
$749 484
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Naturblick in Nilüfer Bursa Gümüştepe, wo sich die Villenprojekte bef…
$624 570
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Eigenschaftstypen in Bursa

villen
duplexes

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Terrasse
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