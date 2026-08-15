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Wohnungen am Meer in Alanya, Türkei

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259 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
Direkt am Strand in Mahmutlar, einer der begehrtesten Gegenden von Alanya, bietet dieses ein…
$230,133
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Wohnung 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnung mit Meerblick in einem reichhaltig ausgestatteten Komplex in Alanya Kargıcak Die vol…
$221,531
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Penthouse 5 zimmer in İspatlı, Türkei
Penthouse 5 zimmer
İspatlı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Möblierte Wohnung zum Verkauf in Alanya Demirtaş mit Meer- und Panoramablick auf die Stadt D…
$171,582
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/4
Gloria Twin Residence?❗️ОТ СОБСТВЕНИКА❗️?1+1 - 54m2? ТАГ¶ 3 из 4⚠️САЧА 2023 Г⚠️ДО 500 МЕТРОВ…
$153,813
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Geräumige Strandnahe Immobilie in Serenity Premium in Alanya, Antalya Die stilvolle Immobili…
$412,209
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Wohnung 3 zimmer in Oba, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
•Es befindet sich im Bezirk TOSMUR, einem der zentralen Bezirke von ALANYA. •Tosmur Distr…
$290,666
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
Der Komplex verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten, einschließlich offener und überdachter…
$217,220
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Wohnung 1 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 4/5
Türkei, Alanya, KARGICAK BezirkWohnkomplex VIA MAR RESIDENCE? Ferienwohnungen: 1+1 - 45 M2 -…
$254,195
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 13
Wohnung zu verkaufen in einer Anlage mit privatem Strandzugang in Mahmutlar, Alanya Diese Wo…
$455,784
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Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
Dieses moderne Duplex in Tosmur liegt nur 120 Meter vom Meer entfernt und bietet 2 Schlafzim…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Atemberaubende Meerblick- und Stadtblickwohnung in Alanya Avsallar Avsallar hat begonnen, si…
$118,732
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 11/12
Moderne Wohnung 1 + 1 in Mahmutlar, AlanyaWir bringen Ihnen eine stilvolle Ein-Zimmer-Wohnun…
$135,867
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Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse wurde 2021 von seinem jetzigen Eigentümer für 210.000 € gekauft. Der Preis ist…
$181,766
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Der Komplex zählt 2024 zu den bekanntesten und konzeptionellsten Projekten in der Region Ala…
$145,622
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Wohnung 2 zimmer in Oba, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Alanya wächst zusammen mit der Oba-Region weiter und strebt danach, sich schnell zu einer Me…
$275,070
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE**1+1 75m2 11. Stock* Voll ausgestattetVoller Meerblicknach Süden ausg…
$108,159
MwSt.
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Wohnung 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
🏡 Exklusive Premium-Villen mit privaten Pools – nur 600 Meter vom Meer entfernt ✨ Wir prä…
$1,03M
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/5
Der Komplex verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten, einschließlich offener und überdachter…
$351,920
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Wohnung 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 7
Möblierte Wohnung mit Meerblick in einem Hotelkonzeptkomplex in Alanya Kargıcak Die luxuriös…
$343,286
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
system « smart house » And solar panels to save your finances! It did not get a lot of – Thi…
$163,307
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 11/13
Alanya Mahmutlar Zentrum Luxus-Puler-Komplex, bis zum Meer nur 300 Meter.1+175 m2Möbliert Lu…
$110,134
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit einem einzigen Gebäude in Alanya Mahmutlar Mahm…
$89,804
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 7
$76,359
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Wohnung in Mahmutlar, Türkei
Wohnung
Mahmutlar, Türkei
Fläche 75 m²
Gemütliche möblierte Wohnung 1 + 1 zum Verkauf im Bezirk Mahmutlar, Alanya.Beschreibung der …
$87,818
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Der Bau des Komplexes wurde 2023 abgeschlossen. Die Anlage liegt 100 Meter vom Strand entfer…
$218,644
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Wohnung 2 zimmer in Oba, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
$157,953
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Es gibt 51 Einheiten 1 + 1, 3 Einheiten 2 + 1 Maisonette und 6 Einheiten 3 + 1 Maisonette-Wo…
$199,254
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