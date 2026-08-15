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Studio-Wohnungen in Alanya, Türkei

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10 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 3, , 50m2, 65.000 €Willkommen in der ultimativen Misch…
$74,794
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Studio 1 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 4, , 35m2, 57.000 €Willkommen in Ihrem Traumhaus in de…
$65,589
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Studio 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Studio 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 6, , 40m2, 53.000 €Treten Sie in eine Welt von Eleganz…
$60,986
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DD CO DEDD CO DE
Studio 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Studio 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
PreisStandort, Studio
$59,836
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Studio 1 zimmer in Kestel, Türkei
Studio 1 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 5
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 4, , 45m2, 77.000 €Steigen Sie in eine Welt von Elegan…
$88,603
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,097
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LDV InvestLDV Invest
Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/9
$94,998
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,251
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Studio 1 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/10
Jasmine Port SuiteJasmine Port Suite befindet sich in Alanya. Eine der größten und schönsten…
$48,545
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Studio 3 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/4
Wir verkaufen eine gemütliche Wohnung im Zentrum von Alanya, 300 Meter vom Cleopatra Beach, …
$133,758
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