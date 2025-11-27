Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ägäisregion
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Ägäisregion, Türkei

Mugla
23
Bodrum
14
Izmir
17
Fethiye
9
Zeig mehr
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Gundogan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gundogan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wabi Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen