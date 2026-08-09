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Duplexes am Meer in Ägäisregion, Türkei

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Mugla
17
Bodrum
9
Fethiye
8
Izmir
7
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11 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 328 m²
Etagenzahl 1
Residenz-Wohnungen in einem privilegierten Projekt direkt am Meer in Bodrum Türkbükü Die zum…
$3,21M
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Doppelhaus 6 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Stockwerk 9/9
Brandneue Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese brandneue Maisonette-Wo…
$1,05M
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Doppelhaus 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 173 m²
Stockwerk 1/3
Brandneue Wohnungen an der prestigeträchtigsten Küste von Bodrum Die zum Verkauf stehenden W…
$1,37M
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Boutique-Residenz von 16 Villen und Ferienwohnungen13 Badezimm…
$600,000
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Geräumige Balkonwohnungen mit reichhaltigen Sozialeinrichtungen in Bodrum Türkbükü Türkbükü,…
$1,35M
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Doppelhaus 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/3
Brandneue Wohnungen an der prestigeträchtigsten Küste von Bodrum Die zum Verkauf stehenden W…
$1,03M
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einem Projekt mit Pool in Bodrum Konacık Diese Wohnunge…
$821,992
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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
Maisonette-Wohnung mit Meerblick in der Nähe der Promenade in Fethiye Fethiye ist einer der …
$501,750
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Doppelhaus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$922,573
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Doppelhaus 4 zimmer in Gundogan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gundogan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
MwSt.
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$512,155
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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