Wohnkomplex New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand

Ein neues Premium-Projekt von einem bekannten Entwickler in Phuket ist ein Wohnkomplex und ein Kunstobjekt zugleich, was es zu einem wirklich einzigartigen Ort zum Leben macht. Dies ist ein idealer Ort, um bequem die unberührte Natur Thailands zu genießen, umgeben von einem einzigartigen Stil von den besten Designern und Architekten der Welt. Die Innenräume sind inspiriert von den Leinwand der großen Künstler des 20. Jahrhunderts, Ölfarben und Texturen.

Der Komplex umfasst 4 Gebäude von 5-7 Etagen und ein Parkhaus, insgesamt 147 Wohnungen mit verschiedenen Layouts (ein und zwei Schlafzimmer + Penthouses) im Projekt. Es gibt mehr als 15 verschiedene Freizeitbereiche auf dem Gebiet: eine Lobby mit einer halboffenen Terrasse, zwei große Pools, einen riesigen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Coworking- und Konferenzraum, ein Fitnesscenter, einen Golfsimulator, eine Entspannungsterrasse mit Grillplatz, eine Wäscherei und auch eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Es gibt eine 24-Stunden-Videoüberwachung und Sicherheit.

Lobby mit einer halben Außenterrasse

2 Schwimmbäder

großer Garten mit einem Sonnenbad

Spielplatz und Hinterhof

moderner Coworking Space und Tagungsraum

voll ausgestattetes Fitnesscenter

Golfsimulator

Entspannungsterrasse mit Grillplatz

24-Stunden-CCCTV

Wäscherei

EV-Ladegerät

Führender Entwickler in Thailand mit fast 40 Jahren Erfahrung und Hunderten von erfolgreichen Projekten, darunter zwei Hotels und ein Wohnprojekt in London. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Qualitätshäuser, Stadthäuser und Eigentumswohnungen, die versuchen, ständig die Lebensqualität seiner Bewohner zu verbessern.

Sicherheit - es gibt 24-Stunden-Videoüberwachung und Sicherheit.

Günstig gelegen mit direktem Zugang zur Hauptstraße, die zum Strand Bang Tao führt.

Entwickelte Infrastruktur innerhalb des Komplexes, bietet hohen Komfort der Arbeit und Erholung.

Das Projekt befindet sich im Herzen von Cherng Talay mit direktem Zugang zur Hauptstraße, die zum Strand Bang Tao führt. In der Nähe des Wohnkomplexes gibt es Boots Avenue und Porto de Phuket Malls, Laguna Resort, Restaurants, Spa-Komplexe, Bars und alles, was für den Alltag notwendig ist. Innerhalb von 10-15 Minuten gibt es Schulen und Kindergärten Blossom House International Kindergarten und Pre-School, Choeng Thale Wittayakom School, Little Lions International Kindergarten, sowie medizinische Kliniken Phuket Medical Clinic Laguna und Thanyapura Medical Center. Von der Wohnanlage ist es leicht zu den benachbarten Stränden und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Insel zu gelangen.