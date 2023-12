Pattaya, Thailand

von €372,228

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Elegante Wohnung im beliebten Komplex Movenpick Hotel Residential in der Gegend von Jomtien ( Pattaya ). Die Apartments sind eine zweistöckige Luxus-Suite mit 2 Schlafzimmern und direktem Blick auf das Meer und den Ozeanhafen. Modernes Design im Marine-Thema. Die Wohnung verfügt über ein Küchenset und es gibt auch eine Waschmaschine, ein Kochfeld und eine Haube, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, einen Toaster, einen Wasserkocher, eine Mikrowelle, ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Ein komplettes Set Geschirr zum Kochen und Besteck. KOMPLEXE EIGENSCHAFTEN: Pool, Bibliothek, Whirlpool, Sauna, Garten, Bar / Restaurant, Fitnessraum, Yoga-Bereich, Standby-Generatoren, Wäscherei, Parkplatz, Sicherheit rund um die Uhr, Videoüberwachung rund um die Uhr. Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Ocean Marina Yacht Club und 15 km von Pattaya mit lebhaften Nachtclubs, Geschäften und zahlreichen Restaurants entfernt. Der Siam Country Club ist 15 Minuten entfernt. Die Fahrt zum internationalen Flughafen Suvarnabhumi dauert 2 Stunden. Auch in der Nähe sind begehrte pädagogische und medizinische. Institutionen. Der Kauf einer Immobilie in Pattaya ist heute eine hervorragende Anlagelösung und bei den Mietern sehr gefragt! Die Kapitalrendite beträgt ca. 7% pro Jahr. Es wird eine sehr komfortable zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate bereitgestellt! Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!