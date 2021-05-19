  1. Realting.com
Wohnkomplex THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM

Karon, Thailand
von
$556,858
;
12
ID: 3863
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.23

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Karon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

THE VIEW LUXUSY CONDOMINIUM ist ein einzigartiges Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt in der Patak Rd 78/8, Karon, Distrikt Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand

Aufgrund seiner Lage auf einem von dichten Regenwäldern umgebenen Hügel und seines endlosen Blicks auf die Andamanensee können Sie die Atmosphäre der Strände von Kata und Karon - den berühmten Stränden von Phuket - in vollen Zügen genießen.

Das Projekt ist eine zweistöckige Niederhauswohnanlage mit 55 Wohneinheiten. Die Apartments sind voll möbliert.

Der Komplex bietet eine große Auswahl an hochwertigen Apartments mit Meerblick!

Der Baustil mit geringer Dichte und geringer Dichte ist ein modernes tropisches Design mit einem stilvollen Überblick und Schutz der Privatsphäre.

In der Nähe und leicht zugänglich alle Arten der Resortinfrastruktur: Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars, der Markt, Nachtclubs, Massagesalons sowie alle Arten von Wassersport, Resort- und Strandaktivitäten.

LCD-PLUS:
- 24-Stunden-Restaurants
- Parken
- Wäsche
- Übertragen
- Pool
- Bar
- Club
- Spa
- Sauna
- Fitnesscenter
- Sicherheit rund um die Uhr
- Videoüberwachung rund um die Uhr


Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!

Standort auf der Karte

Karon, Thailand

